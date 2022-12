Campesinos culpan al contrabando desde otros países y denuncian que extorsiones no hacen rentable el negocio.

“Desgraciadamente nos toca hacer esto con la leche”, dice uno de los afectados.

Añade Nelson Rojas que “los precios que nos ofrecen las empresas del sector no nos sirve”.

Los afectados no descartan realizar una protesta para pedirles a las autoridades que regulen los precios de la leche.