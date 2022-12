En Soacha no hay buses para tanta gente

Un habitante de este municipio puede gastar hasta cinco horas diarias, o más, en ir y regresar de su trabajo. El costo económico también es alto.

Fernando Rojas, experto en movilidad, dice que Soacha es una de las pocas ciudades donde sus habitantes tienen que disponer de al menos la cuarta parte del día para movilizarse.

Según él, no hay frecuencias, no hay calidad en el servicio, ni mucho menos una solución cercana a la gente.

"En 2014 se anunció que se iba a abrir la licitación de las rutas alimentadoras en Soacha; hoy no alimentadores, lo que quiere decir que la gente paga más por tener que moverse en Transmilenio y esto genera rabia e indignación", dice Rojas.

Para este experto el sistema de transporte de Soacha es una bomba de tiempo, teniendo en cuenta que los desarrollos urbanos siguen creciendo en este municipio, mientras su sistema de transporte es obsoleto y deficiente.