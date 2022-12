En Támesis ruegan por un puente peatonal seguro

En días pasados, a nuestra sección El Periodista Soy Yo, llegó esta denuncia desde Támesis, Antioquia.

Niños, jóvenes y ancianos ponen en riesgo sus vidas para cruzar el río Cartama por un pequeño puente improvisado existente en la vereda de La Florida.

“En esta situación llevamos más de cinco años esperando que las entidades de orden municipal, departamental y nacional nos escuchen y nos den una solución a este grave problema y por eso solicitamos la construcción de un nuevo puente que garantice la seguridad”, reportó Gonzalo Zapata, habitante del municipio.

Pero eso no es todo, ni siquiera los mototaxistas se atreven a llevar sus vehículos para transportar a la gente de la vereda, quienes deben superar el paso por el caudaloso río.

“Nosotros no vamos hasta allá, la gente debe tener un transporte entonces no sé cómo es el transborde, porque personalmente no voy hasta allá”, contó Jhon Fredy Osorno, mototaxista.

La administración municipal se comprometió con Noticias Caracol a tener unan solución al problema en muy poco tiempo.

“Nos comprometemos a hacer la solución con los recursos que tenemos, es decir, en un mes debemos tener una solución más cómoda, más segura para que la gente transite”, aseveró Maria Ospina, secretaria de Planeación de Támesis.

Autoridades afirman que antes no podían intervenirlo, porque el municipio tenía una deuda con el Estado de 17 mil millones de pesos y solo 6 mil millones de pesos de presupuesto.

“Porque el Gobierno pasado nos entregó el municipio pignorado, el 70% del recurso, entonces prácticamente no teníamos con que trabajar”, explicó Ospina.

Afirma la Secretaria de Planeación que con el pago de la deuda, ya el presupuesto va a quedar solo para el municipio y con esos recursos le van a cumplir a los habitantes de La Florida.