En tragedia terminó un paseo familiar en el municipio de Puerto Triunfo

En las aguas del río Cocorná Sur de Puerto Triunfo, antioquia, nadaba el pequeño Juan Camilo Montoya, de siete años de edad, minutos después de haber llegado de Medellín para pasar sus vacaciones de mitad de año.

La corriente se lo llevó y su cuerpo fue encontrado 24 horas después a un kilómetro de distancia, dicen los bomberos.

José Francisco Hernández, subcomandante de Bomberos Puerto Triunfo, afirmó que el río “tiene partes muy caudalosas, como que llegó a un hueco, y ahí el niño se fue, afortunadamente salvaron la niña, también estaba que se ahogaba, era la parejita de hermanos, que habían llegado al río.

Decenas de habitantes de Puerto Triunfo ayudaron en las labores de búsqueda a la familia.

Gustavo Adolfo Mora Velasquez, abuelo del menor ahogado, relató que “afortunadamente todos los colonos y pescadores, todos nos colaboraron mucho, si no es por ellos nosotros no habíamos encontrado el niño, nos apoyaron demasiado en todo sentido, día y noche, a todas horas, nos dieron alojamiento, nos daban de comer, porque nosotros no teníamos la manera de hacer nada, ni nos habíamos instalado, estábamos trastornados”.

Desde hace tres años no se presentaban accidentes con niños, en las tranquilas aguas del río Cocorná Sur, por lo que los habitantes de esta zona piden a las autoridades, mayor control sobre todo en esta temporada de vacaciones.