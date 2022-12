En un abrir y cerrar de puertas, ladrones atracaron a pasajeros de Transmilenio

Momentos de pánico vivieron los pasajeros y el conductor de un bus de Transmilenio a la altura de la estación Jiménez, en el centro de Bogotá.

“Apenas abrí las puertas para alimentar usuarios, se suben dos atracadores, uno se para en la puerta y el otro entra con cuchillo y ataca a una señorita, intimidándola y robándole su bolso. Yo ha he sufrido más o menos 3, 4 atracos en el bus”, narró el conductor del articulado.

Los ladrones huyeron rápidamente después del robo y según el transportador, la Policía no fue efectiva, ya que unas cuadras más adelante dio el aviso pero no se vieron las acciones.