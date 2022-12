En un diario, mujer señalada de matar a sus hijos dice por qué cometió crimen

En el diario, Johana Montoya le pidió a su mamá que le prometiera que iba a cuidar a la bebé de alguien que conocía. “Cuídela de su propio abuelo porque el violador está en la casa mami, dese de cuenta y abra los ojos, ya está bueno, él desgracio mi vida”.

También le reclamó por no haberle creído. “Como yo soy la mentirosa y la calumniadora mami, espero que algún día reconozca la realidad y le pida perdón a Dios porque ya yo no voy a estar ahí, tampoco le voy a dejar a mis hijos para que sufran lo mismo que yo sufrí, ser violada por su propio padre”.

En la primera parte del texto, la joven madre señalada de asesinar a sus hijos de 10, 6 y 4 años de edad, le escribió a su actual compañero sentimental.

"No es tu culpa, es mi culpa porque yo tomé esta decisión, mi vida es este amor que siento por ti. Amor, gracias por hacerme feliz, te amaré por siempre", afirmó.

El padre de la mujer, Cipriano José Montoya, fue detenido en Barranquilla por la denuncia que hizo Johana el pasado diciembre por presuntamente abusar de su nieta de 6 años.