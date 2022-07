En un retén, atado de pies y manos dentro de un carro, hallan a joven secuestrado: “Fue un milagro”

“Me secuestraron”, esas fueron las primeras palabras de un estudiante de ingeniería civil a los policías de tránsito que lo encontraron en la parte trasera de un carro que se movilizaba hacia Pasto.



La víctima contó que justo cuando iba a entrar a su casa, en el municipio de Santiago, en Putumayo, un grupo de delincuentes lo abordó y se lo llevó a la fuerza.

“Ellos me dicen que colabore, que no intente hacer nada tonto. Después me ingresan al carro a la fuerza y me amordazan y me amarran de pies y manos. Ellos no fueron específicos con suma de dinero, pero sí querían hablar con mi familia y negociar algo a cambio de mi libertad”, señaló el joven.



Ya secuestrado, los delincuentes iniciaron su recorrido hacia Pasto, donde tenían lista una caleta para esconderlo. Durante el trayecto, dice, fue torturado y golpeado.

Publicidad

Pero, justo cuando los delincuentes avanzaban por la vía oriental de Pasto, escoltados por otro hombre en moto, se encontraron de frente con un retén móvil de la Policía de Tránsito y el estudiante fue rescatado.

“Yo tenía mucho miedo de perder mi vida y una vez siento la presencia de los Policías de Tránsito fue una bendición, como un milagro. Gracias a los policías”, dijo el estudiante.

En el sitio, los uniformados capturaron a tres de los secuestradores, les inmovilizaron el vehículo, les incautaron un arma de fuego y cinco teléfonos celulares. Un juez los envió a la cárcel.