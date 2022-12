En una casa de citas muere un adulto mayor, al parecer por consumir viagra

En un bar de Barbosa, norte antioqueño, murió en extrañas circunstancias, Gabriel Álvarez, de 68 años. Testigos dicen que el hombre habría consumido viagra y que murió en una casa de citas.

“El hombre como que se tomó una patilla de esas de color azul, que viene en sobres individuales y muere en ese lugar”, asegura un testigo.

Otra persona contó que el sitio en el que falleció “por fuera es una heladería normal y por dentro tiene sus piezas para atender sus clientes (...) Al parecer, se tomó una sobredosis de viagra y eso le causó un paro cardiaco”.

En Barbosa, por decreto municipal estos establecimientos están prohibidos. Sin embargo, las autoridades saben de su existencia.

Según Rogelio Córdoba, secretario de Gobierno de este municipio, no hay licencia para este tipo de negocios, pero no especifica porque no hay control de los mismos.

De acuerdo con su familia, Gabriel Álvarez, tenía problemas cardiacos. Expertos insisten en las contraindicaciones de este tipo de medicamentos.

“Tiene que ser bajo prescripción médica y no excederse hay que mirar si ha sufrido alguna enfermedad coronaria”, dice Edwin Jaramillo, farmaceuta.

Mientras se conoce el dictamen de Medicina Legal para determinar las causas de la muerte y la sustancia que ingirió el hombre de 68 años, en Barbosa las autoridades investigan la existencia de casas de citas ilegales.