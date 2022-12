En Valle del Cauca, 24 municipios presentan riesgo electoral

Foto: Colprensa

La Misión de Observación Electoral alertó sobre la concentración de factores de riesgos por las que están marcadas las elecciones del próximo 25 de octubre. En el Valle del Cauca son 24 localidades en riesgo.

De acuerdo con la entidad, la violencia y el fraude electoral podrían afectar la jornada de votaciones en 204 municipios de Colombia , de los cuales 59 aparecen en riesgo extremo.

"Si las elecciones fueran hoy, en los 59 municipios que están señalados con riesgo electoral extremo no se podrían garantizar elecciones libres transparentes y seguras, razón por lo cual es importante que las autoridades focalicen sus esfuerzos en los mismos", expresó Alejandra Barrios Cabrera, directora de la MOE.

En el departamento, la ciudad que más preocupa es Buenaventura por estar en riesgo extremo.

Asimismo, para la Unidad de Acción Vallecaucana (UAV) la mayor preocupación es cómo evitar que los grupos al margen de la ley influyan en las próximas elecciones.

"Uno como sociedad civil no tiene contacto con las bacrim, el ELN o las FARC, que generan todo este tipo de presiones. Eso no es tan controlable. No hay mucho que uno pueda hacer en términos de no ser una carga más para esa violencia", dijo Catalina Montoya, directora de UAV.

Montoya manifiesta además que para evitar el fraude electoral hay que enviar un mensaje contra el mismo al invitar a la gente que no participa en la jornada electoral a hacerlo. "Es importante que los que no van a votar, voten y lo hagan a consciencia, porque, si hay más votantes, el corrupto va a necesitar más votos para llegar al poder, y le va a salir más caro".



Riesgos por violencia

Riesgo extremo: Buenaventura

Riesgo alto: Cartago, Bolívar, Pradera, Trujillo, Yumbo, Zarzal

Riesgo medio: Cali, El Dovio, Dagua, La Victoria, Palmira, Caicedonia, Florida, Jamundí, San Pedro, Alcalá, Buga, Bugalagrande y Tuluá.



Riesgos por fraude

Riesgo alto: Cartago y El Dovio

Riesgo medio: Buenaventura, Dagua, Cali, La Victoria, Palmira, Sevilla, Vijes, San Pedro, El Cerrito y Ulloa.