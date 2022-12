En Venezuela se está instalando una dictadura, dice Santos y no descarta romper relaciones

Revela desde cuándo y por qué no se habla con Maduro. En diálogo con Noticias Caracol, habla también de los más y los menos en 7 años de Gobierno y lo que viene.

A un año de irse, ¿qué sentimientos tiene?

“Son sentimientos encontrados: satisfacción de haber hecho muchas cosas, pero una frustración de no haber hecho mucho más. Siempre, a todo gobernante, le sucede eso cuando está a punto de dejar el poder (…) cuánto más hubiera podido hacer, cuánto más les falta a los colombianos en materia de bienestar, de salud, de educación, pero al mismo tiempo uno mira para atrás y, en el caso nuestro, podemos sentirnos satisfechos de lo que hemos hecho. Pero en este año que queda vamos a trabajar como si fuera el primer año, vamos a trabajar todos los días para, ojalá, cerrar con broche de oro”, respondió el mandatario al director de Noticias Caracol, Juan Roberto Vargas.

Juan Roberto Vargas: ¿Cuál es la prioridad para ese último año?

Juan Manuel Santos: “tenemos que darle un gran impulso a la parte de la infraestructura. Tenemos que darle un gran impulso al tema de la educación, a la calidad de la educación, porque ya tenemos cobertura universal y tenemos que seguir mejorando la calidad para cumplir con ese gran objetivo de ser el país mejor educado de América Latina en el año 2025.

Tenemos que consolidar la paz, construir eso que estamos añorando hace tanto tiempo, eso se demora, es un gran desafío, pero en este año tenemos que sentar esas bases sólidas. Yo digo que la construcción de la paz es como construir una catedral: tenemos que tener bases sólidas y después, todos juntos, ladrillo por ladrillo, construir la catedral; la catedral es la paz.

J.R.V.: ¿Qué es lo más importante que queda en infraestructura?

J.M.S.: Una revolución, porque la infraestructura que teníamos hace siete años no es ni el pálido reflejo de lo que vamos a tener el año entrante y lo que viene, porque el grueso de todo lo que estamos haciendo se va a ver en el (20)19, (20)20 y (20)21.

J.R.V.: Pero, ¿qué se está haciendo?

Todos los colombianos lo están viendo. Cincuenta y ocho aeropuertos que hemos intervenido. El aeropuerto de Bogotá, solamente para mencionarle el principal, es hoy el número uno en cargas de toda América Latina; el número tres en pasajeros y es uno de los más eficientes.

En materia de vías, de dobles calzadas, estamos construyendo dobles calzadas que conectan al país.

En materia de puentes estamos construyendo 1.300 puentes, estamos aumentando la competitividad de nuestros puertos.

J.M.S.: En vivienda hemos logrado construir un millón trescientas mil, casi cuatrocientas mil viviendas. Más de la mitad para los estratos más bajos; muchas gratis.

J.R.V.: ¿Cuál ha sido la decisión más difícil?

J.M.S.: Difíciles, la de iniciar el proceso de paz porque me advirtieron que iba a ser muy complicado, pero creo que era necesario. La reforma tributaria; enviar a nuestros soldados y policías al combate.

J.R.V. ¿Cómo se gobierna en medio de un país tan polarizado?

Es mucho más difícil, porque primero yo tenía una oposición muy ácida. Historiadores dicen que mucho más ácida y agresiva que la de Laureano Gómez con el Partido Liberal.

De pronto no hubiera hecho tanto sin esa oposición tan dura. De pronto por demostrar que están equivocados no hubiera puesto tanto empeño en muchos de los resultados que estaoms dando. Como demócrata, he pensado que la oposición es necesaria.

Errores o equivocaciones del Gobierno

Todos los gobernantes nos equivocamos y soy el primero en reconocerlo, pero muchas veces los ataques se hacen con base en cosas que no son reales, expresa Santos y añade que "defenderse contra las mentiras es muy difícil".

Acerca de las redes sociales opina que ejercen influencia malévola. "En todas las redes políticas y sociales eso está teniendo una influencia y tenemos que adaptarnos a un nuevo mundo, que es el mundo de las redes sociales y eso es una realidad que es difícil de asimilar, pero tenemos que asimilarlo", reconoce

Juan Roberto Vargas: ¿Hace siete años usted pensaba que el saldo de su capital político iba a estar tan bajito?

Juan Manuel Santos: El capital político es para gastarlo. Si yo me hubiera mantenido preocupado porque las encuestas tienen que estar por encima del x por ciento, no hubiera tomado muchas decisiones que he tomado. No hubiera hecho ni siquiera la paz, porque me lo advirtieron, hacer la paz va a ser muy dificil y explicarle a la gente, que lo eligió a usted como presidente, que al otro día o al año siguiente usted esté sentado con ellos (las FARC) negociando, así sea para negociar la paz, eso es difícil de entender y ha sido difícil de entender para mucha gente, por eso algunos me llaman hasta traidor, pero eso era lo que había que hacer.

"A las FARC había que debilitarlas para poder negociar"

Sobre la crisis de Venezuela

Juan Roberto Vargas: ¿Qué significa no reconocer la Asamblea Constituyente de Venezuela?

Juan Manuel Santos: Allá se está instaurando una dictadura, se está acabando con la democracia y la diferencia se volvió una diferencia de principios y nosotros tenemos que ser solidarios con el pueblo venezolano, pero no podemos ser solidarios con el régimen que está imponiendo esa dictadura.

Tenemos que ser prudentes y al mismo tiempo firmes. Ahí es donde la comunidad internacional debe actuar, por ejemplo, con gestos que son en cierta forma simbólicos y al mismo tiempo tienen un gran contenido como el no reconocimiento a ciertas actuaciones como la de establecer una Asamblea Constituyente que empezará a tomar decisiones con los poderes constituidos de la democracia venezolana.

Rompimiento de relaciones con Venezuela podría llegar, pero en este momento eso sería un gesto que no traería sino problemas más que beneficios en el sentido de que tener por lo menos un canal de comunicación en estas circunstancias es importante, es necesario, pero no descarto esa posibilidad si esto sigue avanzando y ese es el tipo de decisiones que se deberían tomar en conjunto con los demás presidentes.

"Colombia es el país que más se perjudica o más se beneficia sobre lo que sucede en Venezuela."

Continúa el presidente Santos diciendo que "Maduro siempre le ha querido echar la culpa de sus problemas a Colombia, a Estados Unidos, y nosotros somos supuestamente los vasallos de EE. UU. para una posible invasión e inclusive Maduro se me metió a territorio colombiano y me tocó llamarlo". Revela que "ese fue tal vez el punto de corte de nuestras relaciones personales, cuando le dije ‘usted me saca esos soldados o yo los cojo presos’."

Desde ese momento yo no hablo con Maduro. Yo le advertí que yo no voy a permitir la presencia de ningún soldado venezolano en territorio colombiano.

Al principio me gritó y después se dio cuenta que yo le estaba hablando en serio y dijo ‘bueno, yo retiro’ y a las tres horas estaban los venezolanos fuera del territorio colombiano.

"Yo le dije a Chávez: usted tiene un modelo, una revolución bolivariana que va a fracasar"

Tengo que reconocer que Chávez y Maduro me ayudaron en la paz, eso no lo voy a desconocer nunca porque sería injusto, puntualizó.