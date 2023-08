En vía al Llano, con cierres tras sismo en el Meta, no hay día ni hora para su reapertura

Por lo menos 8.000 metros cúbicos de tierra se están removiendo de la vía al Llano, cerrada por los deslizamientos que se registraron tras el sismo que sacudió al departamento del Meta el pasado jueves 17 de agosto. Decenas de conductores, muchos de ellos transportadores de carga, están varados esperando a poder continuar su recorrido porque se puede perder el producto que llevan.



Tal es el caso de Liborio Rodríguez, quien dijo que transporta “35 toneladas de arroz PAE, donde se puede quemar, se puede perder totalmente. La respuesta que nos dan es que no tienen hora ni día para abrir la vía, es lo único que nos dicen. De aquí no nos podemos mover por la seguridad, primero del carro y de la mercancía”.

“La dormida nos toca aquí todos recogidos en esta cabina, nos toca dormir ahí recogidos como un canguro, porque de lo largo no alcanza a quedar uno bien ahí, entonces nos toca dormir así aquí entre el carro porque los señores no nos han dejado pasar; les pedimos el favor que nos dejaran pasar hacia el parqueadero y no quisieron, que no, que teníamos que quedarnos acá o que nos fuéramos para Villavo. ¿Estando aquí cree que uno se va a devolver para Villavo? Y allá no hay dónde guardar carros”, expresó por su parte Juan Carlos Núñez.

El coronel Luis Tamayo, director (e) de la seccional Llanos de la Defensa Civil, pidió a quienes quieran transitar por la vía al Llano que “retornen a sus lugares de origen y si están en su lugar de origen esperen a una comunicación oficial de Coviandina”.

Agregó que se trabaja sin descanso para remover 8.000 metros cúbicos de tierra que cayeron sobre la carretera.



Puntos de cierre de la vía al Llano

Hay caída de material en el kilómetro 58+600, en el paso urbano del municipio de Guayabetal, y en el kilómetro 56+600, en el sector de Quebrada Blanca.

Las autoridades activaron dos puntos de control en la vía al Llano en el kilómetro 0+000 en Bogotá, y en Villavicencio en el kilómetro 83+000.

La ruta alterna que proponen las autoridades es la transversal del Sisga, permitiendo solo la movilidad de vehículos livianos y vehículos no articulados menores a 30 toneladas; en la zona hay paso restringido entre Guateque y Sisga.

La recomendación de las autoridades es devolverse a sus lugares de origen para no generar inconvenientes en las vías, sobre todo para personas en condición vulnerable y menores de edad.



Cualquier información puede ser consultada en las redes sociales de la ANI, de Coviandina y el #767 del Invías. También pueden llamar a la línea gratuita #713.