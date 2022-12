En video: 28 heridos al volcarse este bus del SITP en el sur de Bogotá

El momento exacto del accidente fue grabado en video por una cámara de seguridad del sector.

Hacia las 7:11 a.m. dos volquetas salen de una intersección. En la imagen se ve cuando el bus del SITP intenta esquivar a una de ellas, pero al percatarse de que otro vehículo de carga sube por el carril opuesto, intenta retomar su curso y, al parecer, por la velocidad que llevaba su conductor pierde el control y termina volcado.

Después de unos minutos llegan los habitantes del sector y los vehículos de emergencia que socorren a los heridos.

Martha Gutiérrez, quien iba dentro del bus del Sistema Integrado, resultó ilesa pero narró su versión de lo que ocurrió: “empezó como a culebrear, a moverse muy feo y, de un momento a otro, dio el bote y se arrastró un rato así. Yo quedé al lado del vidrio. Sentí que me iba a cortar la cara”.

Sobre la hipótesis de que el vehículo se habría quedado sin frenos, Juan Luis Molano, jefe de mantenimiento del concesionario SUMA, dijo: “está activado el freno de seguridad. Se puede ver que el vehículo está frenando entonces ya es materia de investigación determinar cuál fue la causa real del accidente”.

Once ambulancias atendieron la emergencia en el barrio El Mochuelo Bajo de Ciudad Bolívar, en el sur de Bogotá.