En video: mujer en silla de ruedas fue arrollada por carro de valores

María Pinilla se movilizaba por la carrera 11 con 183, en el norte de Bogotá, cuando el vehículo la atropelló, dejando a la víctima aprisionada entre el automotor y el andén.

Según ella, el conductor no pasó reporte a la empresa sobre el accidente y al hacer el croquis, la policía entregó el informe por daño en bien ajeno y no por lesiones personales.

Además, denunció que no se inmovilizó el carro de valores y que no la trasladaron a un centro clínico porque sufrió solo un esguince.

La empresa a la que está afiliado el vehículo dijo a través de un comunicado que lamentaba el accidente y que responderá con todo lo exigido por ley, así como por la silla de ruedas.