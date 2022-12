En video quedan grabados dos menores que roban bicicletas en Bogotá

Una cámara de seguridad grabó el momento en que un menor, de aproximadamente 12 años, ingresa al sótano de los parqueaderos de un conjunto residencial en el suroccidente de Bogotá.

Enseguida aparece su compañero, otro menor de 14 años, montando una bicicleta, que según testigos, acababa de robar.

Los menores intentan robar otra bicicleta que se encontraba en el lugar pero, para su mala suerte, la bicicleta estaba asegurada y no la pudieron sacar.

Luego de varios minutos, deciden salir del sitio. El más pequeño se tapa la cara con un paraguas cuando pasa frente de la cámara de seguridad, buscando no ser identificado.

Las personas afectadas por los robos cuestionan el descuido de los padres de los menores y no descartan que detrás de los pequeños exista una banda de adultos que se beneficia económicamente.