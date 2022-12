En video quedó registrada batalla campal entre policías y familia de taxista

Una batalla campal entre policías y la familia de un taxista quedó registrada en un video conocido por Noticias Caracol. Mientras que el conductor asegura que hubo abuso de los uniformados, la Policía asegura que los uniformados estaban haciendo cumplir la ley y que se defendieron de una agresión.

La gresca se registró en el barrio La Roca en la localidad de San Cristóbal, en el suroriente de Bogotá. Los violentos hechos se desataron luego de que un uniformado, al parecer, le quitara al taxista una cerveza que se estaba tomando fuera de su casa. Aunque en las imágenes no se ve con claridad la botella, sí se observa cuando el uniformado toma algo de las manos del conductor.

“Cuando el tipo se me acerca, con una mano me tumba la botella que tenía y con la otra me pega. En ese momento mi hermano y otros se acercan a no dejarme pegar. Cuando todos los policías se van a pagarle a él, luego me pegan a mí”, declaró uno de los afectados a quien Medicina Legal le otorgó 30 días de incapacidad.

Otro conductor aceptó que en medio de la pelea sacó un palo del taxi y como se ve en el vídeo, agredió a uno de los agentes.

“Cuando yo vi que tenía mi hermano ahí tirado, pues la verdad yo saqué un palo y agredí a un policía”, reconoció.

La institución por su parte asegura que estaba haciendo cumplir la ley, que prohíbe el consumo de licor en vía pública. Sin embargo, declaró que el taxista se rehusó y reaccionó violentamente.

El coronel Luis Benavides, comandante de Seguridad Ciudadana, aseguró que aunque el caso está en investigación, pero aclaró que la Policía tiene derecho no sólo a defenderse de una agresión sino a hacer uso de la fuerza dependiendo de la situación.

La investigación para determinar si hubo o no errores de procedimiento podría durar cerca de 2 meses.