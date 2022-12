En video quedó registrado robo de un carro afuera de supermercado en Jamundí

El propietario del vehículo lo había dejado en el parqueadero del establecimiento mientras realizaba unas compras con un familiar. Al salir se dio cuenta de que su carro ya no se encontraba y a través de las cámaras de seguridad del lugar, verificó que había sido hurtado por dos hombres.

"El carro estaba frente de la caja parqueado. Yo no lo podía creer inicialmente. De hecho, me acordé a ver si lo había dejado parqueado atrás o no, pero definitivamente se lo habían llevado. Cuando pregunté, el carro no estaba por ningún lado", dijo la víctima del robo, el cual ya realizó la respectiva denuncia ante la Fiscalía.

En el video de seguridad se observa a dos hombres de camiseta blanca y uno de ellos con sombrero. Uno de los presuntos ladrones simula que habla por su celular e ingresa al supermercado y se percata de que el dueño del automotor se encuentra ocupado, mientras el otro delincuente desactiva la alarma del carro y se lo lleva.

Por su parte, Tulio Zuluaga, presidente ejecutivo de Asopartes, entregó cifras preocupantes respecto a este tipo de delitos. Según el reporte de esta entidad, entre enero y junio de 2015 han sido hurtados 1777 vehículos en todo el departamento, de los cuales el 67 % son motos.