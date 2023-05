En Villa del Rosario, hallan cuerpo de una mujer en carro que estaba mal estacionado

Autoridades de Norte de Santander investigan un macabro hecho que se registró en el municipio de Villa del Rosario, área metropolitana de Cúcuta, donde fue encontrado el cuerpo de una mujer en un vehículo que estaba mal estacionado.

De acuerdo con el reporte de medios locales, el caso se presentó en el barrio Santa Bárbara cuando un vecino se percató del carro y se acercó para ver al conductor, pero lo que halló fue a una persona sin vida, al parecer, asesinada.

El hallazgo ocurrió exactamente entre las carreras 8 y 9, a la altura de la calle 23, en el municipio de Villa del Rosario, departamento de Norte de Santander.

De inmediato, el ciudadano llamó a la Policía Nacional. Uniformados llegaron para verificar el hecho y se procedió a realizar la inspección técnica del cadáver.

Según versiones de personas del sector, la mujer no era conocida en la zona. “Es extraño que ese vehículo esté acá y nadie sepa siquiera quién es la muerta”, dijo una ciudadana.

El diario La Opinión informó este viernes que en el vehículo se encontraron los documentos, pero no se ha establecido si la mujer era la dueña. Asimismo, se hizo referencia a que un tatuaje en su antebrazo es clave para lograr la plena identificación de la víctima.

En lo corrido del año cerca de 4.000 personas han sido asesinadas en Colombia, de las cuales 270 han sido mujeres víctimas de feminicidios. Uno de los casos más recientes ocurrió en Bogotá, donde una mujer fue asesinada en un motel por su pareja.

“El procesado llamó a la recepción donde indicó presuntamente que había atentado contra la vida de su pareja sentimental. Posteriormente, la empleada del hotel procedió a llamar al cuadrante y Pinzón Piñeros fue capturado en flagrancia y puesto a disposición de un juez por el delito de feminicidio agravado”, informó José Manuel Martínez, fiscal seccional de Bogotá.

El feminicidio tuvo lugar el pasado 1 de mayo en la localidad de Barrios Unidos.

“Lo que ocurre es lo que hemos venido repitiendo acá desde Noticias Caracol desde hace tres años, y es que el Estado no es consciente de que las medidas que está tomando para prevenir los feminicidios no están siendo efectivas, no son suficientes”, señaló Yamile Roncancio, directora de la organización Feminicidios Colombia.

