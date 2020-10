En Villamaría, Caldas, temen que fiestas del pueblo sean foco de COVID-19

La comunidad de Villamaría, Caldas, rechaza que se celebre el aniversario 168 del municipio, que comenzó con una alborada, por temor a que los eventos se vuelvan foco de contagio del COVID-19.

“Hay una cantidad de eventos con público al aire libre, va a haber desfiles de vehículos, va a haber porrismo, va a haber caminatas, va a haber ‘cross country’, va a haber muchas actividades donde habrá aglomeración de personas”, manifestó Hernán López, quien es el vicepresidente de la Asociación de Juntas de Villamaría.

Según la administración municipal, es una programación diseñada pensando en la bioseguridad.

“Nosotros no estamos ni promoviendo ni estimulando las aglomeraciones de la gente”, respondió el alcalde Andrés Aristizábal.

Rubén Darío Marín, el gerente de la Casa de la Cultura, dijo: “Los eventos se van a hacer en los barrios, un 80 por ciento, y lo que tenemos en el parque principal es mezcla de clubes, pues uno espera que siempre haya un promedio de 50 o 60 personas viendo un evento”.

Con más de 40 eventos, donde ya la gente empezó a salir a las calles y donde muchos no cumplen con los protocolos, habitantes rechazan la programación.

“Evidentemente vamos a correr un riesgo, porque yo no creo que todos los eventos vayan a ser virtuales. No sé, me imagino que Villamaría, caracterizada por los chorizos o eventos de fútbol o musicales, eso se va a prestar para que las personas se aglomeren”, opinó Juan Giraldo, habitante de esa población cercana a Manizales.

Sin embargo, la administración insiste que se evitan las aglomeraciones y que la posibilidad de frenar los contagios está en el cuidado que cada uno ponga frente a la pandemia.

“Es que así no se tuviera la programación que estamos realizando, la gente está saliendo; con las aperturas del gobierno, mucha gente sale sin necesidad”, señaló el alcalde.

El municipio de Villamaría reportó 484 contagios por COVID-19 y se considera que en dos semanas llegará el pico de la pandemia.