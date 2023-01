Encapuchados irrumpieron en Universidad del Tolima para hablar de disidencias de las FARC

Fueron seis sujetos. Paralizaron actividades estudiantiles. Hay rechazo generalizado.

“El incumplimiento del Gobierno Nacional nos ha obligado a retomar el camino de la lucha”, dijeron los encapuchados.

Publicidad

Las directivas de la universidad evacuaron el campus y cuestionaron esta manifestación.

“Es un grupo de personas que está de acuerdo con esos planteamientos, pero no es la generalidad de la universidad, podemos decir que el 99% de la comunidad no está no está de acuerdo con esos procesos”, dijo Enrique Ortiz, vicerrector de desarrollo.

Encapuchados advirtieron que volverían a aparecer.