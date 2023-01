“Encontramos restos óseos que podrían corresponder a ella”: fiscal sobre chilena desaparecida

El fiscal general, Néstor Humberto Martínez, entregó detalles de la investigación que adelantan las autoridades.

“En el lugar de los hechos encontramos restos óseos. A partir de un fémur se encuentran evidencias de tornillos y platinas que podrían corresponder, de acuerdo con las versiones de la familia, a la ciudadana chilena”, informó Martínez.

Además, la cabeza del ente acusar aseguró que “estamos iniciando pruebas científicas de ADN para establecer si corresponden estos restos a Ilse Ojeda”.

De igual forma, Martínez confirmó que la hermana Ilse Amory, Alejandra Ojeda, “llegará a Bogotá para el día de mañana (este domingo) y realizaremos las pruebas técnicas”.

En un término máximo de 24 horas en Medicina Legal “esperamos establecer si los restos podrían corresponder a esta ciudadana”.

Los restos fueron hallados en el municipio de Rionegro, Santander.

El fiscal también se refirió a un testigo que brindó dos versiones ante la Fiscalía: “Gracias al trabajo que se ha hecho con la Policía hemos podido tener evidencias documentales y testimoniales, que darían cuenta de hechos que determinan que la versión que dio ante la Fiscalía no correspondería con la realidad”.

Dentro del material probatorio, hay registros fílmicos del paso del carro de Juan Guillermo Valderrama, novio de Ilse, por el peaje entre Bucaramanga y Rionegro, Santander, que “darían cuenta que después del momento que el ciudadano colombiano manifiesta que habría desaparecido la persona, él estaba haciendo movimiento en ese vehículo, justamente, para llegar al sitio donde fueron encontrados los restos”.

Este sábado en horas de la mañana, la Policía Nacional llevó a cabo un operativo en el barrio Cristóbal Bajo, sur de Bucaramanga, en el que capturaron a Valderrama, de 28 años, como principal sospechoso de la desaparición de la extrajera , de 52 años.

Capturan a novio de chilena desaparecida hace un mes en Santander

Juan Guillermo Valderrama e Ilse Amory Ojeda se conocieron en 2016 cuando Valderrama trabajaba como mesero en el casino (restaurante) del Club de Carabineros en Santiago, capital de Chile, donde Ilse se desempeñaba como sargento.

La pareja, que se lleva 24 años de diferencia, se pensaba casar, pero Valderrama tuvo que regresar a Colombia por temas legales, aseguró la hermana de Ilse, Alejandra Ojeda. Además, “mantuvieron su relación a distancia”. Luego, en 2018, regresó a ese país y decidieron viajar juntos a Colombia.

Valderrama aseguró que el pasado viernes 29 de marzo se dirigieron a realizar una compra en un local de Bucaramanga y que, estando en el establecimiento, le entró una llamada de Becky Evans, una mujer estadounidense con la que sostenía una relación paralela.

“Ella se tomó una cerveza, yo una gaseosa y tuvimos una discusión de pareja. Entró en un ataque de celos y se levantó. En el momento que ella se levantó pues yo traté de decirle que no se fuera. Fui a pagar la cuenta, cuando vi ya era tarde, no pude encontrarme con ella. No la he visto más", relató el santandereano.

Sobre lo ocurrido, Alejandra Ojeda, hermana de la desaparecida, señaló: “Yo le digo a la gente que mi hermana no es impulsiva, mi hermana es una mujer madura con la cual se puede conversar, entonces por mucha rabia que a ella le haya dado, ella le habría pedido una explicación”.

Búsqueda

Trece días después Juan Guillermo habría puesto el denuncio por la desaparición.

“Al principio tuve la conclusión de que ella se había devuelto para Chile y por eso me demoré algunos días en poner la denuncia. Hasta que ya me localizaron, hablé con ellos y puse la denuncia”, sostuvo Valderrama.

A pesar de estas declaraciones, Juan Guillermo sigue insistiendo en que ella se fue y que “de pronto le ayudó alguna familia porque ella es de buen corazón”.

Autoridades informaron que tienen varias pertenencias como los celulares de Ilse y Luis Guillermo que hacen parte de la investigación.

