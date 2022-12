Encontraron a una de las dos niñas desaparecidas en Bogotá

Evelyn Andrea Betancourt había desaparecido el domingo en el barrio Bosque Calderón, localidad Chapinero .

En imágenes difundidas más temprano se veía a la niña caminando al lado de dos hombres.

Publicidad

Según los resultados de las primeras investigaciones, los individuos la llevaron hasta una tienda, le compraron un yogurt y luego se perdió rastro de ellos.

La pequeña vive en Caucasia y había llegó a Bogotá hace apenas 20 días a pasar vacaciones con su tía.

En otro caso, Karen Tatiana Mahecha Gaitán de 15 años de edad, permanece desaparecida desde el pasado martes 26 de enero, cuando salió a llamar a su padrastro a una miscelánea en el sur de la capital.

La madre de la joven denunció negligencia por parte de la Policía para buscar a su hija.

Publicidad

"Yo salí buscarla a los 15 minutos que la niña se desapareció y en ningún momento la he encontrado y nadie me ha dado noticia de ella. Las autoridades hasta anoche se presentaron acá a decirnos que era lo que había pasado, por qué no había recibido ayuda de nadie de ellos", señaló.

Por el momento se realizan labores de vecindario e inteligencia para ubicar a Karen Tatiana.