Encuentran descuartizado a menor que había desaparecido en Bogotá

"No sabíamos de él desde el sábado por la noche, que no llegó a la casa", relata la madre del menor Nancy Ruiz. En la madrugada del domingo sus padres decidieron salir a buscarlo con familiares y amigos, al no encontrarlo fueron hasta la Policía, allí las autoridades les informaron que habían hallado un cadáver, pero no sabía de quién se trataba.

"Aún no sabemos qué fue lo que pasó", dice en medio del deconcierto y la tristeza doña Nancy. "Él estaba amenazado, me dijeron los amigos, pero no sabemos por qué".

"Que se haga justicia, que no quede impune", pide Nancy Ruiz a las autoridades tras la muerte de su hijo.