Encuentran en Huila a una abuela y su nieto que se habían perdido en Bogotá

Una abuela y su pequeño nieto que habían sido reportados como desaparecidos en Bogotá fueron encontrados en el departamento del Huila.

Dioselina Moncada, de 62 años, y su nieto Juan Felipe Álvarez, de un año, habían salido de su apartamento en el sector de Ciudad Kennedy. Ellos fueron vistos por última vez en cercanías al centro comercial Tintal Plaza, en Bogotá, más exactamente en la puerta de salida número 4.

En la tarde de este martes, 27 de junio de 2023, un uniformado de la Policía manifestó que una mujer en el municipio de Pitalito, Huila, dijo haberlos visto.

En este momento, la abuela y su nieto ya están bajo el cuidado de las autoridades. Los padres del menor de edad están tratando de viajar a Huila para encontrarse con ellos.

Publicidad

La mujer, al parecer, padece un trastorno psiquiátrico.

Incertidumbre en Cartago

Publicidad



Hay consternación en el municipio de Cartago, norte del Valle del Cauca, por la desaparición de dos adolescentes de 17 años . El rastro de estos menores de edad se perdió desde el sábado 3 de junio. Los padres de familia claman por su regreso.

Daniela Díaz y Nicolás Aristizábal se conocían desde hace varios meses y desaparecieron luego de salir a compartir con amigos ese sábado. Desde esa fecha no se sabe nada de su paradero.

“El niño nunca suele dejarme de hablar o contestar el celular. En ese momento no me contestaba y tampoco le llegaban mensajes. La mamá de la niña me llama y me dice que tampoco aparece Daniela”, narró Lina María Gómez, mamá de Nicolás.

Publicidad

Desde ese momento, sus familiares se pusieron en contacto con los amigos de los desaparecidos, pero ninguno dio razón. También pidieron ayuda de las autoridades para hallarlos.

Dos días después de la desaparición, es decir, el 5 de junio, apareció la moto en la que se movilizaba Nicolás.

“Se encuentra la moto en la vereda Guayabal de Cartago. Avisan dos trabajadores para que llamen a la Policía. Ellos la recogieron y se la llevaron. No saben el dolor y la angustia en la que me encuentro todos los días al despertar y no poder ver a mi hijo, les pido el gran favor para que las autoridades me colaboren para encontrar a mi hijo y Daniela”, complementó la mujer.