Encuentran muerto a cantante de reggaetón en Guarne

El cantante del genero urbano Isaías Moreno Cabrera conocido como 'Búfalo La Bestia del Pantano' fue hallado muerto en zona rural del municipio de Guarne, Oriente de Antioquia.

Las autoridades informaron que el cuerpo del artista fue encontrado en una carretera veredal con heridas de arma de fuego, hasta el momento se desconoce qué fue lo que pasó. Lucelly Cuervo, esposa del cantante aseguró que “lo llamaron para un evento y lo encontraron muerto en una vereda de Guarne. Ayer sábado me llamaron a decirme que lo habían encontrado. Él no tenía problemas con nadie, no se sabe qué fue lo que pasó”.

El cuerpo de Isaías Moreno Cabrera fue velado en la ciudad de Medellín y luego trasladado al municipio de Apartadó donde se realizan sus exequias, las autoridades realizan las investigaciones para dar con la captura de los responsables del hecho.