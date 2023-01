Encuentro de algunos congresistas liberales con Álvaro Uribe generó suspicacias

Aunque el partido anunció apoyo unánime a Humberto de la Calle la reunión generó dudas. Quienes acudieron a la cita aseguran que se trataron temas legislativos.

El encuentro se cumplió este jueves al final de la tarde en la oficina del subsecretario del Senado, Saúl Cruz, entre los senadores Álvaro Uribe y Ernesto Macías, del Centro Democrático, con los liberales Luis Fernando Velasco, Rodrigo Villalba, Luis Fernando Duque y Lidio García generó rumores sobre un posible apoyo a la candidatura de Iván Duque.

Algunos de los asistentes lo desmintieron categóricamente.

"No es nada de ningún acuerdo ni nada, simple y llanamente conociendo la postura nuestra sobre una reunión y nosotros también la de ellos", indicó Lidio García.

Para otro sector del liberalismo hay respaldo mayoritario a De la Calle.

"A mí me alegra que ayer haya sucedido ese hecho y esas decisiones de la bancada, así no se le haya dado paso a una alianza y a una coalición, ojalá se cumpla y ojalá la dirección del partido apoye a Humberto De la Calle porque hasta el momento no ha hecho absolutamente nada", indicó Juan Fernando Cristo.

Fuentes consultadas por Noticias Caracol señalaron que aunque la bancada parlamentaria del liberalismo apoya a De la Calle, algunas estructuras regionales de diputados y concejales habrían tenido acercamientos con campañas como la de Iván Duque y Germán Vargas Lleras.