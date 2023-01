“Encuentro se hizo autorizado por Gobierno”: senador Castilla sobre supuestos nexos con ELN

Afirma que “la única posibilidad de haber interlocutado con ellos” fue en una comisión del Polo Democrático Alternativo que viajó a Quito.

El salto al Congreso de la República del senador Alberto Castilla, según Reyes Alfonso Sanabria, desmovilizado del ELN, se dio en el año 2006. De acuerdo con su testimonio, lo definieron los guerrilleros alias ‘Robert’ y ‘Alfred’ en dos reuniones en Norte de Santander, en la que se pactó que el grupo ilegal lo apoyaría para llegar al Senado.

El testigo, asesinado por la guerrilla hace tres años, le había dicho a la Fiscalía que incluso Castilla estuvo en 1999 en Teorama, Norte de Santander, rindiendo cuentas de su gestión política.

Una gestión que habría sido evaluada por el grupo guerrillero y que al parecer quedó consignada en un documento: “algunas dificultades generales se ubican en los reclamos de algunas ciudades de no asistencia y visita, lo cual se ubica en la ausencia de una agenda planificada”.

El parlamentario, sin embargo, niega haber visitado alguna vez un campamento de los elenos.

“Yo no tengo ningún vínculo con el ELN, no he visitado nunca al ELN. La única posibilidad de haber interlocutado con ellos, se hizo autorizado por el Gobierno, en una comisión del Polo Democrático Alternativo que viajó a Quito”, asegura Alberto Castilla.

Mientras que en unos documentos, que analiza la Fiscalía y fueron hallados en los campamentos del frente noroccidental, supuestamente hacen recomendaciones de lo que debía ser su proyecto político.

“Partiendo del énfasis en lo campesino, en la campaña y propuesta política desde lo campesino, hacia incorporar en su labor la agenda política de lo urbano, concretado en particular en la campaña de vivienda, habitad y servicios públicos", se lee en uno de los archivos.

Pero el congresista niega estos señalamientos y asegura que se trata de una persecución al a su partido político.

“Yo soy el candidato del moviente social, soy el senador del campesinado colombianos. Lo demás es parte del plan con el que quieren vincular a una persona para destruirla, para hacer daño”, añade Castilla.

Entre las copias que la Fiscalía compulsó a la Corte Suprema se encuentran afiches de su campaña hallados en la casa donde fue capturado alias ‘Tista’, señalado de reclutar menores para el ELN.

Pero también contratos de asesoría que habrían prestado a entidades del Distrito de Bogotá, Cristian Bellón, capturado por el atentado del ELN que dejó 6 policías muertos en barranquilla, y Heiler Lamprea, capturado y dejado en libertad por participar en algunas arremetidas de esa guerrilla en la capital del país.

Bellón y Lamprea, dice la Fiscalía, apoyaron la campaña que por primera vez llevó al Senado, en el 2014, a Alberto Castilla.

