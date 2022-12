Encuesta Gallup sobre el plebiscito: 67,6% por el sí y 32,4% por el no

Consulte aquí la encuesta completa y la ficha técnica

A la pregunta, ¿Cuál es la probabilidad de que usted participe en las votaciones para refrendar los acuerdos entre el Gobierno y las FARC el próximo domingo 2 de octubre?

Los encuestados contestaron así:

Definitivamente sí votará: 31,9%

Probablemente sí votará: 17,5%

No sabe si votará o no: 21,8%

Probablemente no votará: 8,7%

Definitivamente sí votará: 16,6%

No sabe/No responde: 3,5%

De las personas que definitivamente sí votarán un 67,6% lo hará por el sí y un 32,4% por el no. En agosto, el porcentaje fue 67,5% por el sí y un 32,5% por el no.

El apoyo por el sí es más evidente en los estratos bajos (1-2) con un 71,2%. En los estratos medios (3) cuenta con un apoyo del 63,5% y en los altos (4-5-6) baja a un 57,3%.

Pese a la difusión del Gobierno, partidos políticos y medios de comunicación llama la atención el desconocimiento del acuerdo. Un 30,5% de los preguntados asegura no conocer nada de los acuerdos y un 17,4% señala conocer poco.

Pese al apoyo del sí, es claro que para los colombianos es difícil aceptar que miembros de las FARC hagan política sin pagar cárcel. Del total de encuestados, un 74,8% no está de acuerdo.

En contraste, también aumentó el porcentaje de personas que creen que hay que dialogar con el ELN. Pasó del 61,3% al 69,6%

La aprobación a la gestión del presidente subió 4,3% y se ubicó en 35,0%, en comparación al 30,7% de agosto.

