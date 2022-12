Encuesta Invamer: del 35,1% que votaría plebiscito, 67% lo haría a favor

La firma Invamer entregó resultados de la gran primera gran Encuesta por la Paz que hace, contratada por Caracol Televisión, Blu Radio y El Espectador, sobre el tema que hoy concentra la atención del país y es el motivo de la gran polémica nacional: el plebiscito por la paz que va a convocar el presidente para que los colombianos decidan si aprueban o no lo acordado con la guerrilla de las FARC.

Aquí, las preguntas y los resultados:

¿Cuál es la posibilidad de que usted participe en las votaciones para refrendar los acuerdos a que lleguen el gobierno y las FARC?

Definitivamente sí votará: 35,1%

Probablemente sí votará: 14%

No sabe si votará o no: 18.4%

Probablemente no votará: 8,4%

Definitivamente no votará: 20%

No sabe no responde: 4,2%

¿Si las votaciones para refrendar los acuerdos a que lleguen el Gobierno y las FARC fueran el próximo domingo, votaría usted a favor o en contra de dicho acuerdo?

A favor: 67%

En contra: 32,5%

En su concepto, ¿las negociaciones del gobierno Santos con las FARC van por buen camino o por mal camino?

Por buen camino: 36,5%

Por mal camino: 51,6%

No sabe, no responde: 11,9%

¿Cree usted, sí o no, que el gobierno y las FARC van a llegar a un acuerdo final durante este año 2016?

Sí: 35,6%

No: 59,9%

No sabe no responde: 4,5%

¿Cuál cree usted que es la mejor opción para solucionar el problema de la guerrilla en Colombia?

Insistir en los diálogos hasta lograr un acuerdo de paz: 64,7%

No dialogar y tratar de derrotarlos militarmente: 27,2%

No sabe no responde: 8,1%

¿Está usted de acuerdo o en desacuerdo con que miembros de las FARC una vez hayan dejado las armas puedan participar en política sin tener que pagar cárcel?

De acuerdo: 18,1%

En desacuerdo: 77,7%

No sabe, no responde: 4,3%

¿Cree usted, sí o no, que de firmarse un acuerdo con las FARC, se logrará alcanzar lo siguiente en Colombia?:

Se distribuirá mejor la riqueza en el campo:

Si cree: 36,9%

No cree: 60,5%

No habrá más violencia de origen ideológico:

Si cree: 22%

No cree: 73,9%

Las FARC harán grandes esfuerzos por reparar a sus víctimas:

Si cree: 20%

No cree: 76,9%

Las FARC ayudarán a combatir el narcotráfico:

Si cree: 16,8%

No cree: 78,1%