Encuestas no influirán en decisión sobre reelección, dice presidente Santos

Encuestas

El presidente Juan Manuel Santos habló en Blu Radio sobre la encuesta Gallup revelada esta semana, en la que su imagen favorable cayó del 44% al 72%.

Afirmó que los resultados del sondeo no afectarán "cualquier decisión que vaya a tomar en noviembre" respecto a la reelección. Escuche al audio en Blu Radio

No obstante, reconoció que este tipo de encuestas "son un campanazo" sobre la situación del país, "no las ignoramos pero no gobernamos en función de ellas".

Asimismo, fue enfático en decir que "no hay que acudir a las encuestas para darse cuenta de que hay protestas y reclamos que son válidos".

"Yo espero que la gente entienda que son bajonazos y coyunturas", agregó.

Paro agrario

El mandatario reconoció que no percibió la magnitud "de lo que estaba pasando en Boyacá, eso fue un error".

"Di el papayazo de decir 'el tal paro nacional agrario no existe', pero me sacaron la frase sola y me molieron, con razón", lamentó. Escuche el audio en Blu Radio

"Después creció, eso lo reconozco, en este momento sé que tomó otras dimensiones", añadió sobre las protestas, bloqueos y cacerolazos que se han registrado en el país, lo que, afirmó, "sin duda ha sido el momento más difícil del Gobierno".

Sin embargo, insistió que dentro de las manifestaciones "hay personas que aprovechan para recoger votos porque se vienen las elecciones".

"A ellos no les interesa el bienestar de los campesinos, les interesa su objetivo político", dijo.

Cambio del gabinete ministerial

El presidente afirmó que "no tuve en cuenta si me habían o no criticado" los nuevos ministros, como por ejemplo el jefe de la cartera de Minas, Amilkar Acosta, quien ha estado en contra de la venta de Isagen. Escuche el audio en Blu Radio

Quiso "sacar de Bogotá el gabinete" por lo que quiso buscar "personas que tengan representatividad de las regiones", explicó.

"Es difícil encontrar mejores ministros para el momento. Son ministros que deben ser más políticos que técnicos, por eso lo llamé el gabinete de unidad para la paz", lo que será crucial para tomar decisiones "en el próximo año (que) va a determinar la vida de muchísimos colombianos, no por los próximos diez años, por las próximas generaciones", añadió.

Proceso de paz

"El país tiene que tomar una decisión de fondo y es ¿cuánto de justicia está dispuesto a sacrificar en aras de la paz?", dijo Santos sobre los diálogos que se adelantan con las FARC en Cuba. Escuche el audio en Blu Radio

Afirmó que hay que "llegar a la paz sin sacrificar tanta justicia que hace inviable el acuerdo ante el pueblo colombiano".

Insistió en que "nadie ha hablado de negociar la paz con impunidad (... ) Total impunidad es pretender juzgar a todos los guerrilleros, (eso) tomaría 200 o 300 años, eso sí es impunidad".

Pero hay satanizadores del proceso "que están dibujando un escenario apocalíptico si hacemos la paz", reiteró.

Ellos tienen "miedo políticamente. Les gusta el conflicto porque pueden manipular más su agenda política. La paz les quita el oxígeno que necesitan", aseguró Santos, quien dijo que espera acabar con "un conflicto atravesado como una flecha venenosa" en la historia de cada colombiano.

Partido de la Selección Colombia

El presidente Santos dijo que no iría al partido de en Barranquilla ya que debe estar pendiente de los problemas del país. Escuche el audio en Blu Radio

"La gente quiere ver al presidente pendiente de los problemas" y "prefiero estar en ese ambiente en vez de en el estadio", reveló.