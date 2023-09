Energía en Colombia podría dejar de llegar a miles de hogares por deudas de las empresas

En las últimas horas, la empresa XM lanzó una advertencia a 20 compañías comercializadoras de energía en Colombia que están colgadas en los pagos las cuales deben cancelar sus deudas antes del miércoles 18 de octubre. Si no se ponen al día antes de esa fecha, a miles de hogares les quitarían el servicio de la luz.



La razón de la medida se respalda en que las entidades incumplieron obligaciones con el mercado mayorista de la energía en Colombia y, por tal razón, la Superintendencia de Servicios Públicos podría intervenirlas en esa fecha o incluso antes, de acuerdo a la normatividad vigente, para evitar el corte del suministro de energía.

Es decir, la que hoy es considerada como una amonestación puede ir a mayores en contra de la empresa Air-e y otras 19 compañías de electricidad entre las que están Cedenar, Electrocaquetá, Empresa de Energía de Arauca, Empresa de Energía de Boyacá y la Empresa de Servicios Públicos del Occidente Colombiano.

El trabajo sancionatorio se iniciaría con un programa de limitación del suministro de energía a los usuarios finales, es decir que les quitarían la luz a sus clientes.

Sin embargo, una limitación de suministro no necesariamente implica que quiten el servicio de energía en Colombia a todos al mismo tiempo.



Apagón en Colombia

El contralor delegado para Minas y Energía, Germán Castro, había advertido que podría darse este fenómeno por el aumento de precio del kilovatio.

“De enero, que estaba a 250 pesos el kilovatio hora, a hoy septiembre está llegando a los 1.100 pesos”, dijo.

Es ahí cuando los distribuidores y comercializadores tendrían problemas por “la dificultad de comprar caro, la cartera que no se recupera, la opción tarifaria que no se puede recuperar completamente y un (fenómeno del) Niño que está comenzando llevan a que estos distribuidores no pueden adquirir la energía suficiente y van siendo deficitarios en la compra. Esto puede llevar a que haya algunos usuarios a los que comiencen a limitárseles el servicio, eso es lo que nos preocupa en este momento”, señaló el funcionario.

En palabras del contralor Germán Castro, esto “genera un riesgo sistémico. Si las empresas distribuidoras no pueden prestar el servicio tienen que ser intervenidas por la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios y esto puede causar un impacto fiscal al Estado para el que no está preparado, eso no está en ningún presupuesto y esto puede conllevar a un apagón comercial y financiero”.

A esto se suma que “el fenómeno de El Niño asoma y solamente en una o dos semanas los embalses han bajado del 81 al 76% aproximadamente”, dijo.