Enfrentamientos en Chocó entre ELN y Clan del Golfo tienen en situación de hambruna a 9.000 personas

Se agudiza la crisis humanitaria en Chocó por los enfrentamientos entre el ELN y el Clan del Golfo. Más de 9.000 personas estarían en situación de hambruna, así lo denunció la Iglesia católica.

En la zona del San Juan, son cinco los municipios afectados por el paro armado del ELN, que cumple ocho días. Esta situación se complica para los miles de habitantes de la región, debido a que ahora el Clan del Golfo también anunció otro paro armado.

Son decenas de familias de esa subregión las que intentan salir de las zonas en donde el Clan del Golfo y el ELN se disputan el control del territorio. Con maletas y niños en brazos han tenido que irse de sus comunidades, a través del río San Juan, en búsqueda de refugio.

Desde el mes de junio, en las zonas rurales de Nóvita, Medio San Juan, Litoral del San Juan, Istmina y Sipí los pobladores viven su peor pesadilla. Permanecen en sus viviendas, se encuentran confinados y sin alimentos.

“Yo siempre he levantado mi familia cazando, pescando y no podemos realizar ese tipo de cosas por temor de lo que estamos viendo”, manifestó un habitante de Sipí.

En las comunidades de Negría y San Miguel, en el Medio San Juan, se refugian 400 familias de Sipí, quienes tuvieron que salir desplazadas por temor a quedar en medio de las balas.

Aunque se abrió un corredor humanitario de 48 horas, el ELN mantiene el paro armado desde hace 8 días por el río San Juan y sus afluentes. Al menos 50 comunidades están confinadas.

Juan Wilmer Rivas, alcalde de Sipí, dice que “estamos secuestrados, todas las actividades están paralizadas. No es suficiente un consejo de seguridad, un comité de orden público en Quibdó, porque no lo podemos hacer en Sipí. Un corredor humanitario por dos días no es suficiente, que nos den la libertad de transitar nuestro municipio”.

Seguey Palacios, el personero de Sipí, hizo “un llamado al gobierno del cambio, a los grupos al margen de la ley, a que se sienten, a que busquen una salida de paz. De igual forma, a la fuerza pública para que garantice la seguridad”.

Ariel Palacios, gobernador del Chocó, le pidió a Gustavo Petro llegar lo más pronto posible al departamento: “Esperaríamos que el señor presidente, con todos los ministros, puedan venir aquí a hacer ese tipo de intervenciones. La verdad que la necesitamos”.

La Séptima división del Ejército tiene ubicados al menos ocho puntos de control y vigilancia, por agua y aire, entre los municipios de Medio San Juan y Litoral del San Juan.

¿Cuáles son los grupos armados ilegales que hacen presencia en el departamento de Chocó?

Primero aparece el ELN, que hace presencia en al menos 25 municipios del departamento.

Luego está el Clan del Golfo, que tiene presencia en por los menos 22 municipios.

Por último, en menor proporción, las disidencias de las FARC están en 6 municipios. Además, hay algunos grupos de delincuencia común, como Los Chacales y Los Chukis.

Ubicación de las estructuras del ELN en el Chocó

Allí se encuentra el Frente de Guerra Occidental del Ejército de Liberación Nacional, con cerca de 850 integrantes, cuya cabecilla es alias La abuela. Este frente está subdividido así:



Compañía Néstor Tulio Durán (Juradó)

Frente Cimarrón (Alto Baudó)

Frente Manuel Hernández (Medio Baudó)

Frente Cacique Calarcá (Medio Baudó)

Frente Ernesto Che Guevara (Bajo Baudó)

Frente Ómar Gómez (región de San Juan)

Ubicación de las estructuras del Clan del Golfo en el Chocó

El Clan del Golfo tiene dos estructuras: la central de Urabá y la Jairo de Jesús Durango, con cerca de 1.850 integrantes. Su cabecilla es alias Chiquito Malo.

En esta zona del país, el Clan del Golfo se divide en subestructuras:

*Carlos Vásquez, Pablo José Montalvo, Efrén Gutiérrez, Héroes de Jesús Carreteras, Baudó y Pacífico Playas.

Hacen presencia en Riosucio, Carmén del Darién, Vigía del Fuerte, río Quito, Bajo Baudó y Medio Baudó.

En el Chocó, las disputas entre el ELN y el Clan del Golfo obedecen a que, por la ubicación del departamento y su geografía, es un corredor estratégico para el envío de droga hacia Centroamérica y así mismo para el tráfico de armas.

Otra disputa es la minería ilegal de oro y desde hace un tiempo el tráfico de migrantes por el Tapón del Darién.