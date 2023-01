¿Enorme hueco que se abrió en la tierra tiene que ver con construcción del túnel en vía al Llano?

Ubicado en la vereda Susumuco, es un círculo perfecto con un diámetro aproximado de 24 metros de ancho por 20 de profundidad. ¿Por qué apareció?

El geólogo Modesto Portilla, profesor del departamento de Geociencia de la Universidad Nacional, explica que el cráter localizado en Guayabetal, Cundinamarca, atraviesa “la falla de Susumuco, es una falla geológica que ocurrió hace más o menos unos 50 u 80 millones de años”.

En ese tiempo, las rocas fueron trituradas y el terreno se hizo más permeable.

“El agua que normalmente llueve y la que está cayendo desde bien arriba por la montaña se está infiltrando, como claramente se ve, por debajo fluye el agua y esa agua siempre busca las zonas más fáciles para seguir bajando, ella sigue su camino hasta cuando sale al río”, explica el experto.

Pero aquí interviene la mano del hombre, pues cerca del hueco construyen un túnel que hace parte de las obras de la vía Bogotá-Villavicencio.

Según Portilla, “el túnel corta esa zona de fracturamiento y entonces el agua dice ‘yo no sigo por debajo para ir donde está el río, ahora yo me voy por la zona del túnel que es lo más fácil’. Al irse por ahí, genera la caída del material y genera como una succión arriba, como si fuera una aspiradora”.

De acuerdo con el geólogo, ese proceso pudo tardar un par de meses y terminó el día que el suelo se hundió sin remedio.

El círculo perfecto que produjo el colapso de este sector del cerro es la huella digital, según expertos geólogos, de que aquí se produjo un proceso erosivo que se inició en el interior de la montaña y se expandió hasta la superficie.

Coviandina, la concesionaria que construye la obra, no se ha pronunciado sobre el incidente y sus causas y si esto afectará el avance del túnel.