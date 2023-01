Enredo diplomático entre Colombia y Cuba tras reactivación de orden de captura a delegados del ELN

Gobierno Duque busca las vías jurídicas para que los 10 guerrilleros respondan ante la justicia y advierte que La Habana debe acatarlo.

Para el canciller Carlos Holmes Trujillo, Cuba está en la obligación de cumplir con la detención de los líderes que están en ese país. “Es un despropósito creer que vamos a traer a Colombia a los terroristas para que eludan la justicia”, expresó.



Le digo, con todo respeto, al Gobierno de Cuba, que es hora de que capturen a los integrantes del ELN que están en su territorio y los pongan a disposición de las autoridades pic.twitter.com/M7matfjlDE — Carlos Holmes Trujillo (@CarlosHolmesTru) January 20, 2019

El canciller de Cuba, Bruno Rodríguez, señaló hace un par de días que tras la decisión de Colombia revisarían los protocolos firmados el 5 de abril del 2016 para el caso de ruptura de diálogos. Dichos protocolos establecen un término de 15 días para que los países garantes y las partes planeen el retorno de la delegación del ELN a Colombia y se cree un área de despeje militar por 72 horas para que puedan ingresar a territorio nacional. Además, Rodríguez dijo que Cuba está contra del terrorismo.



#Cuba está contra el terrorismo y contra la guerra, en defensa de la #Paz. Con la moral de haber sido víctima del terrorismo de Estado por décadas y de una ejecutoria intachable, condenamos el terrorismo en todas sus formas y manifestaciones, sean cuales fueren sus motivaciones. — Bruno Rodríguez P (@BrunoRguezP) January 21, 2019

Advertisement