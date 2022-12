Entre abucheos, Rodrigo Londoño inició su campaña presidencial en Armenia

Hasta el vehículo en que se desplazaba fue pinchado. Entretanto, continúan las pullas entre Germán Vargas Lleras, Humberto de la Calle y Marta Lucía Ramírez.

“En el fondo lo que está diciendo, o estaría diciendo, es que su abuelo pertenecería a la extrema izquierda. Eso son circunstancias absolutamente superadas, la Guerra Fría se acabó, no hay que estar estigmatizando la política social”, dijo De la Calle a Vargas Lleras por cuestionar sus propuestas en el plano social.

Desde Valledupar, el exvicepresidente contratacó: “a mí sí me da mucha nostalgia que el gran Partido Liberal esté hoy marchitado al punto de que haya sido coaptado por los programas del Polo Democrático”.

Marta Lucía Ramírez también tuvo palabras para Vargas Lleras luego de pedirle a las bases conservadoras que no se dejen convencer por él.

“Vaya con su partido, el mismo del que no se retiró nunca, el mismo que le recogió las firmas”, aseguró la candidata del Partido Conservador.

Mientras ocurrían estos rifirrafes, Gustavo Petro visitó diferentes sitios de Popayán con el objetivo de hablar sobre programas para el campo.

Sergio Fajardo pasó por Cali y estuvo en plaza pública.

Más sobre las elecciones presidenciales en Colombia

Petro lidera intención de voto para primera vuelta, Fajardo ganaría...