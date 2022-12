Entre cobijas, solo con camiseta y sin pañal abandonaron a bebé en Bogotá

Un pequeño, de tan solo 35 semanas de gestación, fue abandonado en el pasillo de dos casas en el barrio Minuto de Dios, en el occidente de Bogotá. Los vecinos, aseguran que escucharon el llanto del menor en medio de la lluvia.

Juan Carlos Barrera, quien encontró a la criatura declaró: "la vecina me gritó desde afuera, me dijo tiene un bebe en la puerta de su casa y abrí. Estaba en el piso envuelto en una cobija, con una camisetica, ni siquiera pañales".

Tania Ortiz, que también estuvo durante el hallazgo dijo: "mi instinto fue protegerlo, levantarlo del piso tan frío. Llevarlo al calor fue lo primero se me ocurrió".

La Policía de menores atendió el caso y trasladó al bebé al Hospital de Engativá. Los médicos declararon que el infante tiene bajo peso.

"Se encuentra con antibióticos y oxígeno. Digamos que está estable y ya se reportó al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar", afirmó la directora de hospitalización del centro asistencial, Elizabeth Castro.

Quienes rescataron al niño lo llamaron Ángel y esperan continuar con su cuidado. "Si la mamita me escucha, todavía está a tiempo, acérquese a buscarlo a pesar de estar ayudándolo todavía ella lo puede ayudar, la mama es sólo una", dijo Tania Ortiz.

Según el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Entre enero y mayo de este año, 180 niños han sido abandonados en Bogotá, de los cuales, 10 son bebés recién nacidos.