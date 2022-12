Entre la vida y la muerte, hombre arrollado por carro fantasma

Un video, obtenido por Noticias Caracol, muestra el momento del accidente.

La situación del ciclista, de acuerdo con su familia, es crítica.

Publicidad

"Está en la Clínica Cardioinfantil con pronóstico reservado. Los médicos no se atreven a dar posibilidad alguna de vida", afirmó Jesús Álvarez, abuelo de la víctima.

Recordó que John "fue atropellado por un carro fantasma en la madrugada (después) de la noche de velitas. La única evidencia que nos queda es esto (una laminas del carro)".

"Le pedimos a las autoridades que, por favor, colabórenos. Estamos con una tanda de asesinos al volante en las noches", agregó.

Conmovido, dijo: "atropelló a mi nieto y lo abandonó. Solamente una familia pudo recogerlo, pero no pudieron localizar las placas del carro".

Publicidad

La Policía, según Álvarez, dijo que no había ocurrido accidente alguno. "No sé por qué no lo reportan, o si somos de cuarta o quinta categoría como ciudadanos", lamentó.