Entre lágrimas, militar venezolano cruza la frontera y dice que no quiere reprimir más a su pueblo

“Me ando escondiendo tres meses, me estaban buscando”, dijo al pasar la trocha Los Mangos. Otro uniformado afirmó que la “narcodictadura nos tiene jodidos”

El primero de los militares no pudo ocultar sus lágrimas al reconocer que se sentía “alegre” por entrar a territorio colombiano.

Más temprano, el sargento Leyder José Mora Velasco, quien también cruzó la frontera por esa trocha, que es la más cercana al puente Simón Bolívar, sostuvo que viven bajo “una narcodictadura que nos tiene jodidos a todos los venezolanos. Aquí está, Guardia Nacional, me entrego por mi nación Venezuela, Venezuela libre”.

Cerca de 300 militares y policías han desertado de las filas venezolanas en los últimos cuatro días.

Las trochas se han convertido en el único camino que cientos de personas han encontrado para cruzar a diario hacia Colombia o Venezuela, ante los cierres de los puentes fronterizos.

Los desertores del régimen de Maduro reciben un salvoconducto temporal, mientras se estudia caso por caso sus antecedentes y se analiza la concesión del refugio.

