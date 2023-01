Entre presiones y críticas, Consejo Nacional Electoral analiza consulta de Humberto de la Calle

Diversos sectores piden que se pronuncie con celeridad sobre la posibilidad del candidato de hacer una alianza con Sergio Fajardo.

Desde el órgano electoral reconocen las dificultades en procesos de este tipo.

"Nosotros sabemos que Colombia es un país polarizado en el que los intereses políticos y personales se dirimen por nuestras decisiones y, por supuesto, no estamos exentos y ajenos a esta crítica", dice Yolima Carrillo, presidenta (r) del Consejo Nacional Electoral.

Este martes se adelanta la primera sala plena de la semana, en la que aún no hay decisión pero sí preocupación para sectores de la Coalición Colombia, que han sostenido que el Consejo Nacional Electoral no es un órgano imparcial.

“No veo qué le vamos a preguntar a un antro de corrupción como el... Carrillo añadió que "por supuesto que en el Consejo Nacional Electoral confluyen personas de diferentes profesiones, de diferentes regiones, pero todos tenemos unos requisitos de ley. Pero además tenemos otros requisitos de probidad".

El magistrado encargado de rendir ponencia sobre la consulta es Luis Bernardo Franco, según fuentes del CNE.

Esta ya estaría lista, y sería anunciada el miércoles en sala plena. Al parecer los magistrados estarían inclinados por negar la solicitud de De la Calle para consulta.