Entregan primera tarjeta de estatuto de protección al migrante en Colombia: “Es un regalo de Dios”

Después de haber recibido de manos del presidente Iván Duque la primera tarjeta del estatuto de protección temporal a migrantes venezolanos, Óscar Soto lo primero que quiso hacer fue abrir una cuenta bancaria a su nombre para formalizar su negocio de construcción de tráilers.

“Para mí esto es un regalo de Dios porque se le abren las puertas a uno, al venezolano como tal, puedes abrir una cuenta en el banco, puedes conseguir un trabajo digno, puedes pagar seguro social, puedes comprar un bien, son muchas cosas”, dijo Óscar, primer venezolano con estatuto de protección al migrante en Colombia.

Aunque con este documento Óscar ya cuenta con un estatus de legalidad que no tuvo durante los cuatro años desde que llegó a Colombia, en el banco no pudo hacer el trámite de la cuenta.

“Supuestamente, la muchacha que me atendió -debe ser que no están informados todavía-, porque inclusive no sabía nada de la tarjeta. Tengo que tener pasaporte sellado. Me piden ciertos requisitos para poder abrir la cuenta”, dijo.

Una vez el permiso temporal de protección empiece a ser entregado masivamente a los ciudadanos venezolanos que se registraron, el caso de Óscar se podría repetir, incluso con los otros beneficios que ofrece, como acceso al sistema de salud, pensional y educativo.

Por esa razón, el Gobierno nacional tomará medidas.

“Es un tema de información interna en la entidad financiera, con la cual vamos a hacer un contacto para poder ratificar que la voluntad y la decisión por parte del Gobierno es que se habilite la posibilidad de hacerlo. Hay una circular de Asobancaria, hay un trabajo que se ha hecho con la Superintendencia Financiera”, indicó Lucas Gómez, gerente de fronteras.

Con su nuevo estatus migratorio en Colombia, Óscar espera organizar su vida en el país, mientras las condiciones políticas en Venezuela le permiten volver a ver a su esposa e hija.