Entrevista completa: fiscal Francisco Barbosa revela detalles de su reunión con el presidente Petro

El fiscal general de la nación, Francisco Barbosa, reveló detalles de su reunión con el presidente Gustavo Petro. Dijo que fue un encuentro cordial y que el mandatario "entendió" que no se pueden levantar las órdenes de captura de extraditables.

Francisco Barbosa sostuvo que apoya la paz total y que "ya no hay discusiones" con el jefe de Estado. Respecto a sus críticos, afirmó: "Yo no sirvo para ser fiscal y aplaudir, yo no soy notario de nadie. No estoy actuando políticamente".