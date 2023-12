"Victimarios no están por encima de víctimas": fiscal Barbosa, tras fallo de Corte sobre paz total

A raíz de la decisión de la Corte Constitucional sobre la inexequibilidad de algunos artículos de la Ley de Paz, el fiscal Francisco Barbosa dijo que algunos de los liberados por petición del presidente Gustavo Petro podrían volver a prisión.



En entrevista con Noticias Caracol, el fiscal Francisco Barbosa reafirmó lo dicho en Neiva durante el tercer encuentro académico de la Jurisdicción Disciplinaria.

“Hay un espaldarazo de la Corte Constitucional a la labor que se ha hecho por la Fiscalía cuando dijimos que se requería una ley de sometimiento, cuando se me solicitó por parte del presidente de la República la suspensión de unas órdenes de captura de narcotraficantes. Yo dije que no se podía porque no había fundamento legal, la Corte Constitucional nos da la razón”, enfatizó Barbosa.

“Frente a la idea de voceros de paz, que es una figura que se creó en un artículo de la Ley 2272, que fue sobre la que se pronunció la Corte y que tenía que ver con personas de organizaciones sociales humanitarias que podían ser nombrados voceros de paz para ser parte de mesas de negociación, la Corte fue Clara en decir que no hay posibilidad de que el Ejecutivo determine quién sale o quién no sale de la cárcel, es la rama judicial del poder público”, agregó el funcionario.



El fiscal Francisco Barbosa mencionó que “personas de la primera línea no van a poder salir cuando han cometido delitos comunes (...) Los victimarios no pueden estar por encima de las víctimas. Tantos colombianos que sufrieron la pérdida de su libertad, de sus derechos, de sus bienes, no pueden estar sometidos a que todo el tiempo tengamos un gobierno que piense en los criminales y no piense en la gente de bien”.

“Lo que se demuestra es que el jefe del fiscal es la Constitución colombiana, la Ley y no el presidente de la República. El jefe de los jueces es la Constitución y la ley y no el presidente de la República”, enfatizó.