Entutelan al Festival de la Leyenda Vallenata por supuesto machismo

Maribel Cortina Fonseca, quien fue una de las principales integrantes de las Diosas del vallenato al lado de la desaparecida Patricia Terán, es la mujer que más ha participado en el certamen de Valledupar.

"He participado ocho veces, cuatro en aficionado y quedé tres veces en el segundo puesto, en 1985, 1986 y 1988. En la categoría profesional ya llevo 5 veces con esta" indicó Fonseca, quien advierte que hay un sesgo machista al interior de la organización del festival, en especial a lo que se refiere a la denominación de acordeonero y no acordeonera.

"El festival inscribe a Maribel como acordeonero y resulta que ella ostenta la condición femenina de mujer, en ese caso el término debió ser acordeonera", declaró el abogado tutelante, Tomás Javier Oñate.

El jurista aclaró que la acción legal es una iniciativa propia y que con ella también buscará que se respete la cuota femenina en los jurados del festival donde estén concursando mujeres.

Según el tutelante, la presunta violación de los derechos fundamentales de la mujer se da también a la hora de la coronación. "Que al galardón que entreguen se le haga aplicación el término rey o reina de la leyenda vallenata", pidió el demandante.

La compositora asegura que su intención no es entrar en polémicas con el certamen, del que dice le "ha representado cosas muy lindas".