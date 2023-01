¿Enviar a la cárcel al que se robe un celular? “Es una tontería, se vuelve mayor delincuente”: Petro

Dice que “la salida está en la inclusión social de la juventud” y critica a quienes buscan “poner presos a los jóvenes consumidores de drogas”.

Gustavo Petro pasó por el tablero Caracol para sentar posición sobre seguridad. Se refirió, entre otras cosas, a la relación que existe entre desigualdad social y delincuencia, y lanzó duras pullas a los candidatos que piensan construir más cárceles.

En primer lugar, Petro dice que “hay un cambio de estructura de la delincuencia. Un tipo de delincuencia, la que mataba, la que extorsionaba, ha disminuido en su poder. Esto tiene que ver con el debilitamiento del narcotráfico en algunas regiones y con la salida del conflicto en otras. Pero en cambio sube otra estructura (la del hurto), menos dura, en el sentido que no es lo mismo que una persona robe un celular a que mate”.

El candidato divide lo anterior en dos franjas: “arriba (en los homicidios y delitos graves) hay organizaciones criminales ligadas al narcotráfico o similares” y abajo, en los hurtos, hay por lo general jóvenes, “jóvenes en condiciones económicas difíciles”.

“Este es un cambio de estructura social del delito y tienes que acometer una estrategia diferenciada”, dice Petro y explica que, a la par de combatir el asesinato y la extorsión, “tienes que ir hacia otro grupo poblacional, que son los jóvenes del barrio popular”.

Aquí sus propuestas:

Desigualdad social e inseguridad: no es que haya delito porque hay pobreza. Muchos países son más pobres que nosotros y son menos violentos. La correlación exacta es que en los países más desiguales hay más delito, más violencia. La correlación exacta es con la desigualdad social y Colombia es hoy la tercera sociedad más desigual socialmente del mundo. Para el tamaño de Colombia, 50 millones, es la más desigual del mundo. Esas distancias bárbaras de desigualdad sí tienen que ver, y fundamentalmente, con el crecimiento de la delincuencia en el país. Digamos, no es un azar el que Colombia tenga una estadística de desigualdad social tan alta, durante tantas décadas hacia atrás y hoy, y una estadística tan alta de violencia.



