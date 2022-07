Enviarán tropas especiales del Ejército para garantizar la seguridad en Tibú

Tras un consejo de seguridad en Cúcuta, las autoridades anunciaron medidas especiales para Tibú luego de que se difundiera un video de disidentes de las FARC suplantando a la fuerza pública en este municipio de Norte de Santander.

En contexto: Disidentes parados frente a Alcaldía de Tibú decían que supuestamente protegerían a la población

Rechazo, indignación y temor generó el video de hombres armados que se identificaron como disidencias de las FARC en las afueras de la Alcaldía de Tibú.

Publicidad

El hecho originó la reacción de la fuerza pública, que, minutos después, también hizo presencia con hombres del Ejército y la Policía en el mismo lugar, asegurando que tenían el control.

Los pobladores señalan que los sujetos pasan como si nada por el casco urbano del municipio y, en la tarde de este viernes, 15 de julio de 2022, las autoridades realizaron un consejo de seguridad en Cúcuta.

“Estas personas que hacen estos videos, y que lo hacen de forma rápida, muy posiblemente son milicianos y viven en el casco urbano”, afirmó el comandante del Ejército Nacional, el general Eduardo Zapateiro.

En el consejo de seguridad se determinó el envío de tropas especiales y acompañamiento permanente a los patrullajes de la Policía.

Publicidad

”He dado órdenes al general Sepúlveda para dar todas las capacidades distintivas y diferenciales del Ejército hacia el municipio de Tibú para estabilizar”, agregó el general Zapateiro.

En un otro video se ve que las disidencias se graban en el casco urbano de este municipio. La primera vez fue el 2 de julio cuando llegaron a un establecimiento público a suplantar la labor de la Policía. La Defensoría del Pueblo también se pronunció.

Publicidad

“Este tipo de situaciones ponen en riesgo a la población civil y generan zozobra, ya que los ciudadanos ven estos actos como intimidación por parte de actores armados”, declaró el defensor del Pueblo, Carlos Camargo.

Entre tanto, la Procuraduría, a través de un comunicado, señaló que abrió investigación por posible omisión de las autoridades para garantizar la seguridad en el municipio de Tibú.

¿Qué está pasando en el Catatumbo?

Expertos en conflicto armado e investigadores que habitan en Tibú hacen una cruda advertencia y es que en este municipio, a pesar de contar con uno de los despliegues militares y policiales más grandes del país, está tomado por los grupos armados ilegales.

Wilfredo Cañizales es un investigador y defensor de derechos humanos en Norte de Santander que ha vivido la violencia en carne propia. Incluso, es testigo de primera mano de lo que sucede en Tibú.

Publicidad

“Hay una autoridad local, una administración local acorralada, hay una ciudad y una ciudadanía intimidada y hay un grupo armado ilegal que es quien controla todas las actividades económicas, sociales y políticas del municipio. No tiene antecedentes”, aseveró Wilfredo Cañizales, director de la Fundación Progresar.

Explica lo que para él representa que las disidencias hagan videos frente a la Alcaldía de Tibú y que luego el Ejército haga lo mismo: “La Policía no sale de la estación y el Ejército no sale de su base militar, salen cinco minutos a grabar un video y se devuelven a la base militar o igual hace la Policía. Cada vez que ocurre algo que es escándalo nacional, que ocurre de manera reiterada, porque esta no es la primera vez”.

Publicidad

Es que el accionar criminal de las disidencias de las FARC en el Catatumbo parece no tener límites.

“Decomisando camionetas de alta gama, sobre todo, camionetas blindadas y aquellos carros de organismos internacionales, de empresas privadas o carros principalmente de la Unidad Nacional de Protección”, agregó Cañizales.

Para expertos, como Camilo González y Alejandro Restrepo, en el Catatumbo se evidencian negligencias y peligrosas alianzas.

“Lo que indica es que hay una falla grave, supremamente grave, y que está perdiendo el control del territorio”, indicó el director de Indepaz, Camilo González.

Publicidad

“A su vez, pone en evidencia una de las tesis que Pares ha manejado y es que el ELN y el frente 33 podrían tener relaciones de convivencia en el territorio”, dijo Alejandro Restrepo, coordinador de la Fundación Paz y Reconciliación (Pares).

Coinciden en que la grave situación de Tibú está pasando ante los ojos del Estado y nadie hace nada.

Publicidad