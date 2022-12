“Equivale a decir que él es de extrema derecha”: liberales responden críticas de Vargas Lleras

El candidato había dicho que esa colectividad se fue para la “extrema izquierda” por haber escogido a Clara López como fórmula de Humberto de la Calle.

“Ahora sí el liberalismo se fue para la extrema izquierda porque Clara es una buena mujer, pero su ideología, su manera de pensar, sus programas terminaron de radicalizar al Partido Liberal”, había indicado el exvicepresidente.

Contraatacó el jefe del partido, el expresidente César Gaviria, quien ha lanzado dardos contra Vargas señalando que es el candidato del Gobierno.

Esto dijo Vargas Lleras:

Vargas Lleras lanzó pullas al Partido Liberal por alianza entre Clara... “Los comentarios del doctor Vargas son un poco desproporcionados. Lo que él dijo de que nosotros nos hemos ido a la extrema izquierda es como si nosotros dijéramos que él es de extrema derecha y que solo le preocupan los grandes privilegiados de Colombia”.

Aunque Vargas Lleras no ha respondido este dardo. Sí lo hizo su coordinador de campaña, el exministro de Vivienda, Luis Felipe Henao, quien no ahorró calificativos contra Gaviria.

“Cuando uno sale a criticar un gobierno uno tiene que tener la valentía suficiente para pedirle la renuncia a las personas de su colectividad que hacen parte de ese gobierno. César Gaviria solo sale a gritar, pero no es capaz de pedir una renuncia; eso es cinismo y es falta de valentía y de coherencia”, indicó Henao.

Humberto de la Calle y su fórmula, Clara López, señalaron que Vargas Lleras solo quiere infundir el miedo porque la campaña liberal “avanza con pasos de gigante”.