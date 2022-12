Era legal la mina donde murieron cinco trabajadores en Samacá

La inspectora de Policía Miryam Buitrago precisó que el hecho se produjo la noche del miércoles pero que aún se desconocen las causas del incidente.

La mina era legal, enfatizó. "No sabemos si fue una explosión u otra circunstancia. Desafortunadamente fallecieron cinco mineros. No hay heridos, no hay desaparecidos, no hay derrumbes de acuerdo con la información de la agencia minera", dijo Buitrago.

Alirio Rosso, de la Unidad Nacional de Desastres en el departamento de Boyacá, dijo a AP que al parecer los cinco mineros de la mina Los Laureles murieron por "acumulación de gases. Se produjo una pequeña explosión, pero ellos fallecieron por inhalación. La mina era muy tecnificada y todo indica que fue un accidente".