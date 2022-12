“Es absolutamente ridículo”: Santos a Iván Duque sobre ‘acuerdo con FARC de encarcelar a Uribe’

“Yo no sé de dónde saca semejante aseveración”, dijo tras ser preguntado sobre la investigación que Corte Suprema abrió a su antecesor, en Blu Radio.

“El acuerdo no escrito con las FARC es encarcelar a Álvaro Uribe, las FARC no le perdonan que los hubiera acorralado”, trinó Iván Duque.



El acuerdo no escrito con las FARC es encarcelar a Álvaro Uribe. Las FARC no le perdonan que los hubiera acorralado. Los colombianos debemos defender a quien con compromiso patriótico nos protegió y nos devolvió la esperanza. #CreoEnUribe — Iván Duque 🇨🇴 (@IvanDuque) February 18, 2018

“Es absolutamente ridículo, yo no sé de dónde saca Iván Duque semejante aseveración”, respondió ante este señalamiento el presidente Juan Manuel Santos.

“No sé nada diferente a lo que ha venido apareciendo en medios de comunicación, a lo que se rumora por todos lados”, dijo al ser consultado sobre el proceso que adelanta la Corte Suprema de Justicia a Álvaro Uribe sobre supuesta manipulación de testigos.

“Ni más faltaba que yo estuviera informado de esas investigaciones”, agregó.

Y sostuvo que desde hace mucho tiene “como norma de conducta respetar la separación de poderes, respetar las investigaciones de justicia y acatar sus fallos, así a unos les guste o no les guste”.

Vea la entrevista de Blu Radio al mandatario:



