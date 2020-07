“Es absurdo”: gobierno al impugnar fallo que favorece a ‘La rebelión de las canas’

Lo absurdo del fallo a favor de ‘La rebelión de las canas’, dice el gobierno del presidente Iván Duque, es que la evidencia muestra que el 7 % de los contagiados son mayores de 70 años, que representan el 49 % de las muertes por coronavirus en Colombia y el 35 % de la ocupación de las unidades de cuidado intensivo.

“Yo soy respetuoso, entiendo los fallos, pero eso no quiere decir que el fallo no me parezca absurdo, contrario la evidencia”, dijo el mandatario.

La decisión de tutela lo que hace es dejar sin efectos el aislamiento obligatorio de este grupo poblacional hasta el 31 de agosto, así como permitirles salir en los mismos horarios que el resto de la población mayor.

Por su parte, el ministro de Salud, Fernando Ruiz, dice que “lo complicado de un fallo de estos, que obviamente respetamos, es que desconfigura de alguna manera todos los principios básicos de la salud pública y su operación frente a la población”.

Aunque la sentencia de tutela habla de un consenso entre las partes, este no se logró y el movimiento ‘La rebelión de las canas’ dice que se siente decepcionado con el tratamiento del presidente Duque.

“Desde que salió el fallo, él inició a hacer una campaña, en la hora que tiene en privilegio en televisión, en contra de las personas mayores de 70 años. Nos trata como si fuéramos una población decrépita y ya al borde de la muerte. Y que ellos están haciendo todo por protegernos a unos pobres débiles”, afirma Rudolf Hommes, tutelante del movimiento.

Sin embargo, el gobierno considera que lo que está haciendo es proteger a los adultos mayores porque esta pandemia de coronavirus no ataca en igualdad de condiciones a todos los grupos poblaciones.

La impugnación fue presentada ante el Tribunal de Cundinamarca, que en un plazo de 20 días tomará una decisión