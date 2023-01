¿Es cierto que el fracking provoca sismos y contamina el agua?

Francisco Lloreda, presidente de la Asociación Colombiana de Petróleo, dice que es “falso de toda falsedad” y explica por qué defiende esa técnica de extracción.

¿Qué es el fracking?

FL: “Es una técnica para que, al llegar a la roca generadora (donde presuntamente se produce el petróleo), a través de presión de agua se logre crear microfisuras que permitan, luego de sacar el agua, que el petróleo y el gas empiecen a ascender. Es una técnica utilizada en la industria hace mucho tiempo, pero ahora la utilizamos para extraer de los yacimientos no convencionales”.

Fracking y movimientos sísmicos

FL: “No es cierto que esta técnica genere sismos, genere terremotos, como se lo han dicho a los colombianos. En el subsuelo, cuando estamos hablando de 3.000 o 4.000 metros de profundidad, al hacer el fracturamiento para crear las microfisuras sí hay una microsismicidad, es cierto. De todos modos, en esa profundidad hay microsismicidad de manera permanente.

Ahora, la regulación en Colombia es tan estricta, la que estableció el Ministerio de Ambiente, que incluso establece que no puede haber fallas geológicas en un rango entre uno, dos kilómetros, para adelantar este proceso. Entonces en Colombia se están tomando todas las precauciones para que el más mínimo riesgo que pudiese existir no se presente.

¿Se ponen en peligro las fuentes de agua?

FL: “Los acuíferos están alrededor de 100 metros de profundidad, estos acuíferos son agua que son agua dulce apta para el consumo humano. Aquí estamos hablando, similar a como ocurre con un yacimiento convencional, de atravesar con un pozo perforatorio y vamos hasta cinco kilómetros de profundidad, donde el agua que encontramos es agua que no es apta para el consumo humano.

Entonces, lo primero, existen estos pozos de perforación en cemento, en acero, ahí no hay forma de que haya contacto con los acuíferos, entonces es falso de toda falsedad, que se pueden contaminar los acuíferos. Lo segundo, el agua que encontramos allá, a esa profundidad, no es apta para el consumo humano.

Para hacer el fracturamiento se requiere un volumen muy importante de agua, entonces hay quienes dicen que esa agua la mezclan con una cantidad de químicos; primero, es una proporción pequeñita de químicos y lo segundo, todos son químicos que encontramos y utilizamos en el día a día”.

¿Beneficios?

FL: Colombia se está quedando sin petróleo y sin reservas de gas, el petróleo nos alcanza para 5,6 años y el gas para 10 años máximo, teniendo petróleo y gas en el subsuelo. Entonces, cuando nosotros le decimos al país que debemos desarrollar los yacimientos no convencionales es porque se puede hacer de una manera responsable y una manera segura, tan es así que hoy día de, más o menos, 95 millones de barriles de petróleo que se consumen a diario en el mundo, más o menos 10 millones de barriles son con esta tecnología.

Los grandes beneficiados con desarrollar estos yacimientos son los colombianos porque si no vamos a vernos avocados a más impuestos.

Hoy ya tenemos más de 10 millones de hogares en Colombia conectados a gas natural, ¿qué queremos? ¿volvernos importadores de gas neto o queremos producir nosotros nuestro propio gas? Yo le aseguro una cosa, el gas importado sale más costoso. Es un tema de autosuficiencia, es un tema del bolsillo de los colombianos, es un tema también de inversión.

