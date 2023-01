“Es claramente una burla a la justicia”: procurador Carrillo ante nueva incapacidad de Gustavo Malo

Una hernia, depresión y ahora un trauma en la rodilla han sido las justificaciones del magistrado para no presentarse, por más de 175 días, ante la Corte Suprema.

El procurador general, Fernando Carrillo, se pronunció frente al tema y aseguró que “no tiene ningún sentido seguir en esto. Ya se convirtió en una tragedia que al comienzo parecía medio cómica, pero en este momento ya tiene connotaciones lamentables porque lo que se está configurando es claramente una burla a la justicia”.

Puede leer: ¿Malo sigue malo? Magistrado investigado por cartel de la toga se ausenta otra vez a citación de CSJ

El jefe del Ministerio Público le pidió al magistrado Malo someterse voluntariamente a un examen en Medicina Legal.

Por su parte, Gustavo Malo le envió una carta a la Corte Suprema de Justicia cuestionando y calificando de injusto que no le hubieran dado el permiso.

“Me permito comunicarle que el permiso que solicité en días pasados para la presente semana y que me fue injustamente negado, tenía como finalidad la práctica de unos exámenes médicos que no podía anticipar", se lee en la misiva.

La Corte, ante esta situación, se vio obligada a conceder la nueva incapacidad por el trauma de rodilla y en cuatro días se volverá a reunir para intentar que se presente y entregue su versión.

El magistrado Malo es vinculado a un escándalo de corrupción al interior de la Corte Suprema y es señalado de conocer del ofrecimiento y recepción de dos mil millones de pesos para beneficiar jurídicamente al senador Musa Besaile.

Más sobre esta noticia:

Comisión de Cámara de Representantes acusó al magistrado Gustavo Malo...